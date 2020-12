L'APPELLO

TREVISO «Non potete dimenticarvi di noi». Fondazione Oltre il Labirinto si fa portavoce di una situazione molto delicata, per quanto riguarda il piano vaccinazione anti covid-19 e le persone con disabilità. «Siamo preoccupati per l'assordante silenzio nazionale a carico delle persone con disabilità che al momento non sembrerebbero rientrare tra le priorità per la prossima campagna di vaccinazione anti-Covid» spiega il presidente Mario Paganessi che ha inviato una lettera al Governatore Luca Zaia e all'assessore Manuela Lanzarin e al sindaco di Treviso Mario Conte.

I RISCHI

«La precedenza a operatori sanitari e anziani delle Rsa è giustissima e completamente condivisibile, ma non si non riconoscere quanto siano esposte al rischio, per via di una particolare fragilità o della condizione in cui vivono, le persone con disabilità» prosegue Paganessi. Le persone con disabilità sono tra quelle maggiormente esposte a rischi di varia natura derivanti dalla pandemia in atto e, quindi, hanno diritto a ricevere un'attenzione prioritaria per non incorrere in situazioni drammatiche come ad esempio la necessità di un ricovero ospedaliero per le persone con disabilità complesse e non collaboranti. «Questa situazione, già vista in tutta Italia-aggiunge il Presidente di Oltre il Labirinto- ha portato e porterebbe a un dramma' spesso fatale determinando anche un sovraccarico per le strutture sanitarie». Ma il problema è esteso ai famigliari: senza vaccino il rischio di ritrovarsi in situazioni di abbandono nel caso di malattia da parte dei genitori è reale e lascerebbe scoperti soggetti che spesso hanno nella loro disabilità dei deficit che sono difficilmente gestibili in maniera convenzionale e al di fuori delle famiglie. La voce della Fondazione si aggiunge a esponenti di maggior peso tra cui lo stesso Ufficio disabilità Governo, la FISH, Anfass e altre ancora che stanno portando a livello nazionale la questione.

IL MONITO

«Si parla giustamente di un piano rivolto ai sanitari e agli anziani, ma i disabili non sono presi in considerazione. Crediamo che sia importante che vengano menzionati, è un fattore chiave gestire le persone con disabilità. E' difficile dire chi ha più diritto, ma bisogna sapere che gestire un contagio per l'autismo è estremamente complicato». Il 2020 è stato un anno durissimo per l'Associazione: in piena pandemia sembrava quasi impossibile pensare di riprendere le attività ed invece con uno sforzo comune Oltre il Labirinto ha riaperto i battenti il 18 maggio, anticipando sia il centro estivo che il centro diurno e gestendo il default delle scuole che ha lasciato a casa tanti ragazzi disabili. (ef)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

