LA CAMPAGNATREVISO L'ex Pagnossin ospiterà il primo centro per le vaccinazioni anti-Covid in drive-in di Treviso. Non si scenderà nemmeno dall'auto. Una volta attrezzato, il complesso a due passi dall'aeroporto Canova potrà accogliere fino a 1.600 persone al giorno. L'iniezione verrà eseguita attraverso il finestrino. E poi si resterà in osservazione per un quarto d'ora nel parcheggio. L'imprenditore della logistica Damaso Zanardo,...