(mf) Tutto esaurito in due giorni. Il panorama delle prenotazioni della vaccinazione anti-Covid nelle farmacie è variegato. Ma in alcuni casi sono arrivate a pioggia. A partire dalla farmacia Scandolara di Zero Branco. Lunedì l'Usl ha consegnato 30 dosi di Moderna per la prima settimana. E sono già state tutte prenotate. «In particolare da giovani o comunque da persone con meno di 60 anni» spiega la titolare, Paola Mattiuzzo. La farmacia...