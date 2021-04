Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONETREVISO La campagna vaccinale anti-Covid va avanti a singhiozzo. «Con le disponibilità attuali non riusciremo a coprire tutti i 70enni entro fine aprile» avverte Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana. A causa della carenza di dosi si sta viaggiando a poco più di 5mila vaccinazioni al giorno (ieri sono state 5.137).L'INTOPPOOra si rischia un nuovo stop per tutta la giornata di martedì e per la mattina di...