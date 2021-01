VACCINI DAY

TREVISO È partita ieri al Ca' Foncello la maxi campagna vaccinale contro il Covid-19. E continuerà anche oggi. Due giornate andate immediatamente in overbooking. Tanto che la dottoressa Anna Pupo, referente per la campagna vaccinale dell'Usl, esordisce: «Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà l'inizio della sconfitta della pandemia. I sanitari del Ca' Foncello hanno risposto in modo entusiastico e i posti disponibili per vaccinarsi sono andati bruciati. Dovremo ricavare una giornata in più. Ma il grosso, cioè più di 2mila operatori su un totale di 2300, sarà immunizzato». Il trend sarà quello di vaccinare mille operatori al giorno per arrivare a metà febbraio con 30mila immunizzati tra ospedalieri, personale che lavora nel territorio, operatori e ospiti delle case di riposo.

Mercoledì scorso, intanto, il polo farmaceutico del Covid Hospital di Vittorio Veneto, centro di conservazione per l'intera provincia, ha ricevuto i 1.170 flaconi della Pzifer nel rispetto della catena del freddo necessaria per la conservazione del vaccino. Da ogni flacone verranno ricavate 6 dosi per un totale di 7.020 vaccini. Da adesso in poi, la consegna dei vaccini sarà cadenzata ed entro il 25 gennaio è previsto l'arrivo a Vittorio Veneto di quasi 6mila dosi a settimana per un totale di 30mila vaccini. Intanto si procede col calendario per gli ospedalieri: domenica vaccinazioni negli ospedali di Vittorio Veneto e Montebelluna, mercoledì a Conegliano, Oderzo e Castelfranco, il 15 e 16 gennaio a San Camillo, Motta e Monastier.

NUMERI E DATE

«Abbiamo ricevuto una risposta inaspettata. In due giorni sarà vaccinato il 90 per cento del personale degli ospedali della Marca. È la mossa giusta che ci fa ben sperare per debellare questo maledetto virus» esordisce il direttore generale dell'Usl 2, Francesco Benazzi, anche lui ieri mattina in sala grande del Ca' Foncello per assistere alle prime vaccinazioni dopo quelle simboliche di domenica scorsa con la somministrazione di 105 vaccini agli operatori che lavorano al Ca' Foncello, in reparti in prima linea per la lotta al coronavirus. «Questo ci consentirà di iniettare la seconda dose e completare l'operazione per gli ospedalieri entro gennaio» scandisce la dottoressa Pupo. Poi, di seguito saranno immunizzati i dipendenti dei servizi territoriali (9mila tra operatori dei distretti, medici di base, pediatri, farmacisti e dentisti) per passare alle 45 case di riposo con 15mila tra operatori e anziani. Benazzi sa che il problema sta proprio qui, nel territorio. Potrebbe essere l'anello debole di una campagna vaccinale con numeri record. L'adesione, infatti, non è alta quanto negli ospedali. E il dg Benazzi è chiaro: «Ho sentito l'altro giorno in riunione web i direttori dei servizi territoriali, li ho raccomandati di spingere il personale a fare la vaccinazione. È fondamentale se vogliamo debellare il virus». Stessa preoccupazione per le case di riposo. «Incontreremo i direttori perchè parlino con le famiglie e li sensibilizzino sull'importanza di vaccinare i loro congiunti. Vogliamo evitare contagi e decessi, che ci feriscono professionalmente e umanamente». «A febbraio dovrebbero essere vaccinate 30mila persone. Poi ci rivolgeremo alla popolazione, cominciando da chi ha più di 60 anni. Io non vedo l'ora» scandisce Benazzi. Che conclude: «Per aprile dovremmo poter contare sull'immunità di gregge e archiviare questa orribile pandemia».

LA LETTERA

L'Usl ha inoltre messo in cantiere una campagna per la raccolta di plasma iperimmune. Saranno inviate lettere ai malati, ormai guariti, di Covid per chiedere la disponibilità alla donazione di plasma. «Abbiamo visto che in questa seconda ondata il titolo di anticorpi utili a neutralizzare il virus è altissimo, superiore anche di dieci volte rispetto a quanto richiesto per essere efficace» sottolinea Benazzi. E perchè non usare un'arma in più, in attesa che il vaccino faccia effettoValeria Lipparini

