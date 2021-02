LA PROFILASSI

TREVISO Oltre 150 chiamate per cercare conferme e avere chiarimenti. Ieri i centralini dell'Usl della Marca sono stati presi d'assalto. È iniziato così il conto alla rovescia per l'avvio della vaccinazione degli ottantenni contro il Coronavirus, primo passo verso l'apertura della campagna anti-Covid a tutta la popolazione. Nelle ultime ore sono state recapitate le lettere di convocazione che l'azienda sanitaria ha spedito ai 7.500 trevigiani nati nel 1941. E molti hanno subito telefonato in ospedale per avere la conferma dell'appuntamento. La sede, il giorno e l'orario dell'iniezione è fissato d'ufficio. Si partirà il 16 febbraio. Dove? Sono stati individuati quattro centri straordinari: il Bocciodromo di Villorba per il distretto di Treviso, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo e il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X per il distretto di Asolo. «La vaccinazione è gratuita e raccomandata a tutta la popolazione: protegge dalle complicanze gravi della malattia, che sono più frequenti nelle persone di età avanzata si legge nella lettera firmata da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca nel caso in cui non si possa presentarsi alla vaccinazione nella data fissata, preghiamo di comunicarlo immediatamente. Questo ci consentirà di utilizzare al meglio le dosi di vaccino».

LA CONSEGNA

Dopo la mancata consegna di martedì a causa del maltempo che aveva impedito all'aereo di alzarsi dalla pista di Bruxelles, ieri le attese 5.850 dosi della Pfizer sono arrivate nel polo farmaceutico del Covid Hospital di Vittorio Veneto. Si aggiungono alle 900 di Moderna stoccate nei magazzini di Mestre e alle 18mila di AstraZeneca, anche queste per ora conservate a Mestre, che verranno usate a marzo nella Marca per vaccinare i lavoratori dei servizi essenziali, a partire dagli insegnanti. Nel frattempo è andata a regime la campagna vaccinale partita lunedì per i medici di famiglia, specialisti liberi professionisti, odontoiatri e infermieri in servizio nel territorio. Ieri hanno funzionato tutti e tre i centri messi a disposizione: Ca' Foncello, Palaingresso di Godega e Casa Riese di Riese. In tre giorni sono stati vaccinati 2.124 operatori della sanità. Nelle ultime 24 ore, nello specifico, esattamente 1.244: 442 al Ca' Foncello, 364 a Godega e 438 a Riese. Sempre ieri, inoltre, sono stati eseguiti 495 richiami all'interno delle case di riposo. Fino a questo momento l'Usl della Marca ha somministrato in tutto 32.988 dosi. A livello di numero assoluto, è seconda solo all'Usl di Padova.

IL CALENDARIO

Adesso si procede con il calendario prestabilito. «Le consegne dei vaccini stanno seguendo il programma dice Benazzi tutte le date sono confermate». Domani termineranno le vaccinazioni per gli operatori della sanità. Di pari passo, verrà chiuso il cerchio dei richiami nelle rsa, con il contestuale inizio delle vaccinazioni nelle strutture che nelle ultime settimane avevano registrato casi di coronavirus. Sabato toccherà a 1.500 persone con disabilità che fanno riferimento alle case alloggio e ai centri diurni: verranno sottoposte all'iniezione negli stessi centri usati per gli ottantenni. Il 16 febbraio inizierà la vaccinazione anti-Covid per i 7.500 nati nel 1.941. E dal 22 febbraio toccherà ai 7.526 trevigiani nati nel 1940. Dall'inizio di marzo si aprirà ai lavoratori dei servizi essenziali. Qui potrebbero essere inseriti anche i volontari del mondo dell'associazionismo. «Consegneremo un elenco di 1.500 persone che si occupano dei trasporti sociali rivela Alberto Franceschini, presidente di Volontarinsieme-Centro servizi volontariato di Treviso così come quello dei volontari e degli ospiti dei centri sollievo per persone con Alzheimer: sono almeno 500 volontari e 300 ospiti».

LA PROPOSTA

In attesa dell'avvio della vaccinazione di massa, infine, il sindacato dei medici Anaao-Assomed di Treviso rilancia l'idea della tessera del vaccinato. «Potrebbe essere utile per far ripartire in sicurezza le palestre, le cene nei ristoranti e in generale tutte le attività produttive tira le fila il segretario Pasquale Santoriello consentendo l'accesso solo a chi viene via via vaccinato, si metterebbe il sistema economico nelle condizioni di ripartire in anticipo senza correre il rischio di contagi».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

