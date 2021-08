Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Nasce un nuovo ambulatorio nella Pediatria di Treviso per fugare i dubbi delle famiglie sull'opportunità di vaccinare i figli tra i 12 e i 17 anni contro il coronavirus. Si daranno risposte alle perplessità e si valuteranno eventuali casi particolari. Lo spazio, poi, sarà anche un punto di riferimento per gli stessi bambini e ragazzi che vorrebbero sottoporsi all'iniezione anti-Covid in contrasto con il parere di...