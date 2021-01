(P.d.c) I truffatori non si fermano nemmeno con il Covid. A Spresiano puntano gli anziani proponendo loro vaccini a domicilio per introdursi in casa e razziare beni e gioielli. Il sindaco Marco Della Pietra corre ai ripari e segnala la possibile truffa esortando i concittadini a non aprire a nessuno che si presenti con tale offerta: «Non sarebbero riusciti finora a andare a segno, ma un gruppo di ragazzi che mi aiutano mi hanno segnalato la presenza di individui sospetti». Un modo di operare del tutto estraneo a quello del personale medico. «Questi personaggi vivono predando come avvoltoi persone deboli e indifese. Esorto gli anziani a non aprire a nessuno. Comunicazioni relative alle vaccinazioni verranno trasmesse dai medici di base o dall'Usl, mai con persone che suonano i campanelli cercando di entrare in casa. Il fenomeno continua il primo cittadino è presente in molti altri comuni sia nel Veneto che resto d'Italia, sempre con la stessa spregevole tecnica. Nessun membro del personale medico sanitario è autorizzato attualmente a fare vaccinazioni a domicilio. Esorto chiunque si trovi in situazioni sospette a segnalare subito alle forze dell'ordine». In tutto il territorio di Spresiano è attivo il servizio di Controllo di vicinato: «Il gruppo è sempre all'erta e lo sarà ancor di più in questi giorni per contrastare anche questo fenomeno legato alla campagna vaccinale» conclude il sindaco Della Pietra.

