(m.f) Sono iniziate le vaccinazioni anti-Covid anche per i trevigiani con meno di 80 anni. Nonostante l'appuntamento, ieri mille persone, in particolare tra gli insegnanti e il personale scolastico, non si sono presentate ai centri vaccinali dell'Usl. E l'azienda sanitaria è corsa ai ripari chiamando d'urgenza, tra gli altri, anche i cittadini di 79 anni. È la prima volta. Alcuni sono già stati vaccinati con AstraZeneca. Altri riceveranno l'iniezione oggi. Entro marzo, poi, si procederà con chi ha 78 anni. «Abbiamo iniziato la classe 1942 e la porteremo progressivamente a termine», conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Ieri c'era da scongiurare il rischio di dover gettare i vaccini già fuori dai frigoriferi. Fatto sta che si è partiti con gli under 80. E adesso si continuerà. Sempre ieri sono iniziate le vaccinazioni dei pazienti oncoematologici, sottoposti all'iniezione direttamente in ospedale. Di seguito verranno fissate le date anche per i 4mila pazienti oncologici in trattamento. Oggi, intanto, ci sarà un Vax-day speciale con l'avvio delle vaccinazioni per i 1.200 farmacisti del trevigiano, per i quali si userà il Moderna. Da domani si partirà anche con i più anziani, cominciando dai 93enni, classe 1928, per poi salire fino alla classe 1919. Sempre da domani, inoltre, toccherà pure agli 83enni, nati nel 1938. La tappa successiva è fissata per il 22 marzo con gli 89enni, i 90enni e i 91enni, classi 1932, 1931 e 1930. Dal 22 marzo gli 84enni, classe 1937.

