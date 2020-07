IL BOLLETTINO

TREVISO Erano andati a fare le vacanze in Croazia. E quando sono tornati nella Marca hanno scoperto di essere stati colpiti dal coronavirus. La coppia di trevigiani, entrambi 45enni, ora è in isolamento domiciliare. È stato l'uomo a volersi sottoporre al tampone. Aveva qualche lieve sintomo. Il test eseguito venerdì ha dato esito positivo. Di seguito è stata controllata la moglie. E anche lei è risultata contagiata. «Non c'è una catena di contagi. Non ci sono stati altri contatti e quindi non sono necessarie ulteriori verifiche fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca rinnoviamo l'appello a tutti: chi ha qualche dubbio può rivolgersi al proprio medico di famiglia o al nostro servizio di igiene e sanità pubblica. Non facciamo i tamponi solo ai nostri operatori, come malignamente dice qualcuno. Li facciamo a tutte le persone che li chiedono dopo essere state in qualche situazione potenzialmente a rischio. Questo caso lo dimostra continua abbiamo creato una maglia stretta che ci consente di far emergere i contagi e di tenerli sotto controllo». Ma la provincia di Treviso è la prima del Veneto per tasso di incremento di infezioni da coronavirus. Negli ultimi dieci giorni sono emersi 27 nuovi contagi. Gli isolamenti sono più che raddoppiati: da 184 a 391.

L'ALTRO FRONTE

Il discorso è simile per quanto riguarda il focolaio esploso a Maser. Le condizioni dei due anziani, marito e moglie di 85 e 90 anni, colpiti dal coronavirus e ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello, sono stabili. A una delle due badanti moldave che li assistevano, a loro volta positive, è invece salita la febbre. Adesso si stanno ricostruendo tutti i loro spostamenti. Una delle due è rientrata nel trevigiano solo una decina di giorni fa. A quanto pare non era tornata in Moldavia. Stando a una prima ricostruzione, era passata per Como. Non assistevano altri anziani. Ma va ancora fatta chiarezza. Anche perché il focolaio si allarga. Ad oggi risultano contagiate in tutto nove persone. Sono infatti risultati positivi anche il figlio di una delle due badanti e quattro familiari della coppia di anziani. A parte l'85enne e la 90enne, si trovano tutti in isolamento domiciliare. A questo punto diventa quasi impossibile capire da dove sia arrivato il virus.

LA SCOPERTA

Il primo ad accorgersi del contagio è stato il medico di famiglia Maurizio Bressan. Il dottore era stato chiamato dalla figlia della coppia di anziani. Dopo aver visitato l'85enne ha subito chiamato i soccorsi. «Qualsiasi medico dotato di opportuna oculatezza avrebbe compreso che i sintomi dell'uomo erano compatibili con quelli del coronavirus spiega si tratta di un soggetto con un quadro clinico difficile a causa di determinate patologie di cui soffre. Ho visto che presentava delle difficoltà respiratorie evidenti perché saturava poco, non aveva cioè sufficiente ossigeno nel sangue. A questo va aggiunto che gli era salita la temperatura corporea, per cui si è reso necessario chiamare i soccorsi e ricoverarlo. Il tampone eseguito, purtroppo, ha dato esito positivo, confermando la diagnosi».

I SINTOMI

Poche ore dopo si è sentita male anche la moglie. «Di notte, poco dopo il ricovero del marito, le è venuta la febbre e l'ambulanza è giunta a casa sua per condurla in ospedale continua il medico anche lei è risultata positiva. Come altre persone con le quali la coppia ha avuto dei contatti negli ultimi 14 giorni». In questo periodo i sintomi non sono troppo difficili da inquadrare. «Se un soggetto è già affetto da patologie e presenta dei segnali rilevanti come tosse, difficoltà respiratorie e febbre sottolinea Bressan è bene ricorrere subito alle cure mediche, senza perdere tempo, perché sono sintomi inequivocabili. Gli asintomatici, invece, possono anche non accorgersi di aver contratto il Covid». I timori sono destinati a salire in vista dell'autunno. I sintomi dell'infezione da coronavirus e della normale influenza stagionale sono praticamente gli stessi, almeno nella fase iniziale. Ed è per questo che l'Usl della Marca sta mettendo a punto una campagna per la vaccinazione antinfluenzale senza precedenti.

Mauro Favaro

Federico Fioretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA