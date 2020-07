IL MONITO

TREVISO L'Usl e il dipartimento di prevenzione, il lavoro capillare dei medici di base e un vertice in prefettura. Tutte le forze del territorio in campo per contrastare l'allarme contagi che arriva dall'estero. Partendo dai tamponi per chi ha febbre e difficoltà di respiro. «Se tornate da un viaggio, una vacanza, all'estero e vi sentite un po' di malessere, qualche linea di febbre, avvisate subito il vostro medico di base o il centro di prevenzione dell'Usl. Troverete professionisti preparati in grado di darvi tutte le risposte. E se serve, vi chiederanno di fare un tampone: meglio fare uno in più che uno in meno». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2, ha ben chiaro quali possono essere in questo periodo le falle attraverso cui il virus può nuovamente insinuarsi: i turisti, soprattutto chi arriva da paesi a rischio o che hanno misure di sicurezza più blande delle nostre, e le badanti che sono quasi tutte dell'est europeo. A queste due categorie viene rivolto l'appello, accorato: segnalate se non vi sentite bene. «Fare un colpo di telefono all'Usl o ai medici di base, che sono la nostre vedette nel territorio, non costa niente e può prevenire tanti problemi - continua Benazzi - ovviamente chi non ha alcun sintomo e si sente bene può farne a meno. Ma è meglio stare attenti».

LA PAURA

Nell'ultima settimana, in provincia, ci sono stati 35 nuovi contagiati; è stato scoperto un mini-focolaio a Maser subito circoscritto e il coronavirus è tornato a mietere vittime: Lino Tonet, 96 anni, ospite del Bon Bozzolla. Infine, Treviso risulta la provincia con il più alto tasso di contagi in Veneto. «La Marca è un'area produttiva, una delle principali dell'intero paese - osserva Benazzi - ovvio che ci sia più movimento di persone, soprattutto stranieri. Inoltre ha una popolazione di età media elevata, una delle più anziane in Italia. Ci sta che ci siano questi numeri di contagiati. Ma la situazione è sotto controllo: tutti i mini focolai sono stati individuati e circoscritti, non sono più pericolosi. Anche l'ultimo, quello di Maser. Se si osservano le elementari misure di sicurezza di cui si parla da mesi come mascherina negli ambienti chiusi; distanziamento; evitare luoghi troppo affollati e lavaggio frequente delle mani, i problemi si riducono notevolmente». E poi c'è la questione badanti: «In questi mesi le case di riposo faticano ad accettare nuovi ospiti e le famiglie, per assistere i lori anziani, ricorrono alle badanti che quasi sempre provengono da paesi dove le misure non sono come le nostre - spiega Benazzi - per questo le invito a chiamarci senza timori se hanno dei problemi».

GLI ULTIMI CASI

È rientrata la paura per la coppia di coniugi tornata da una vacanza al mare in Croazia: sono entrambi in quarantena domiciliare, asintomatici, tenuti sotto controllo dopo l'esito del primo tampone risultato positivo per uno dei due. «La coppia di coniugi non ci preoccupa, viene tenuta sotto controllo e l'episodio è circoscritto».

CITTÀ IMMUNE

Treviso intanto regge. Il capoluogo è città covid-free: da tempo non si registrano né decessi, né contagi. «Malgrado questo bisogna continuare a tenere alta l'attenzione - invita il sindaco Mario Conte - e osservare le cautele e le misure di sicurezze che conosciamo tutti perfettamente». Conte però ribadisce: «È chiaro che sono i rientri dai paesi meno rigorosi di noi a preoccupare di più e a essere tenuti più sotto osservazioni. Ma l'appello è sempre lo stesso: le misure che conosciamo a memoria dobbiamo metterle in pratica, anche all'estero. Quindi: non andare in luoghi lontani, usare la mascherina, stare distanti, lavarsi le mani. Le solite cose insomma: basta applicarle però. Evitiamo di abbassare la guardia perché il virus è sempre presente».

Paolo Calia

