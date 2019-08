Usl pronta a multare 600 famiglie antivacciniste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE SANZIONITREVISO (mf) La crisi di governo apre la strada alle multe per le famiglie novax che non hanno vaccinato i propri figli. Prima c'era in ballo l'introduzione del cosiddetto obbligo flessibile, che avrebbe cancellato le sanzioni. Adesso la modifica della legge Lorenzin si è fatta ben più lontana. Sono quasi 600 le famiglie trevigiane con un figlio iscritto a nidi e asili che non hanno mai risposto all'obbligo vaccinale. Questi piccoli non hanno effettuato una sola vaccinazione. Inadempienti totali, vengono chiamati in gergo tecnico....