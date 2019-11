CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Uno straniero arrestato dalla polizia locale di Conegliano e affidato in custodia al Commissariato, in attesa della direttissima. Questo episodio, avvenuto la scorsa settimana, il 30 ottobre, ha nuovamente indotto il sindacato di polizia FSP a scrivere una lettera al Questore Vito Montaruli e al capo della polizia di Treviso, Franco Gabrielli. «Rispetto alla vigilanza la polizia locale -si legge nella lettera- avrebbe messo in campo un solo operatore. Se ciò corrisponde al vero, la FSP provinciale giudica questa vicenda grave, considerando...