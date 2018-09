Uno store al maschile in città sbarca Piombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APERTURATREVISO Casual ma non troppo. E con la copertina di Linus. L'uomo di Piombo-Oviesse sbarca a Treviso con un store dedicato in corso del Popolo, proprio di fronte a Ovs. Negli spazi che furono di Iana e di Blue Kids approda il nuovo progetto OVS, che intende arricchire il mercato dell'abbigliamento maschile con una proposta innovativa, straordinaria come il talento che la origina, Massimo Piombo, eclettico assemblatore di stili e tessuti, forme e colori. Treviso è la prima apertura di una serie di negozi stand alone. Oggi ha aperto i...