Si era trasferito da un conoscente nel grattacielo di via Pisa il 31enne senegalese arrestato all'alba di ieri assieme ad altri tre richiedenti asilo ospiti dell'ex caserma Serena (uno dei quali già in carcere, gli altri due nella struttura) perché ritenuti responsabili della rivolta e dei vandalismi dello scorso 12 giugno all'interno del centro accoglienza, quando al culmine dei disordini 13 operatori, tra cui la dottoressa Anna Pupo, vennero sequestrati all'interno di una guardiola. I residenti della Tower House, che pochi giorni prima avevano manifestato contro l'arrivo di cinque migranti dell'ex caserma in un appartamento del sesto piano, poi trasferiti, mercoledì mattina hanno assistito alle operazioni della polizia che hanno prelevato il 31enne per condurlo in carcere. «Alcuni poliziotti indossavano camici protettivi e mascherine - hanno spiegato i condomini -, e questo ovviamente ci ha preoccupati». Il 31enne aveva lasciato l'ex caserma Serena dopo la fine della prima quarantena e, stando a quanto emerso, era risultato negativo al tampone. Positivo, tanto da contagiare un agente, era invece il 26enne gambiano (che tra l'altro aveva lavorato alla Bartolini, dov'è poi scoppiato un altro focolaio) già arrestato lo scorso primo agosto dopo aver aggredito tre infermieri della Serena. Sia lui che gli altri tre richiedenti asilo, accusati di sequestro di persona, devastazione e saccheggio, compariranno davanti al giudice per l'interrogatorio sabato mattina. (a.belt)

