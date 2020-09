I CORSI

Aperte le iscrizioni per il settimo anno di Università del Volontariato di Treviso, percorso formativo gratuito offerto da Volontarinsieme CSV Treviso insieme all'Università Ca' Foscari Venezia, partito nel 2014 e che ha già diplomato 150 volontari, studenti e cittadini aspiranti volontari.,C'è tempo fino al 10 Ottobre per volontari e cittadini e al 20 Ottobre per gli studenti universitari. Università del Volontariato ha coinvolto in questi anni oltre 2mila volontari e cittadini interessati all'alta formazione offerta e 150 tra questi hanno completato l'intero percorso di studi. Un numero, quello degli specialisti del volontariato, destinato a crescere con la conclusione delle attività didattiche 2019/2020, nuovamente in aula per i 320 iscritti ai percorsi di formazione da venerdì 18 settembre dopo la sospensione imposta dall'emergenza Covid-19. Un'esperienza, quella della pandemia, che ha portato a una rimodulazione della proposta formativa e nuove modalità didattiche per garantire la continuità degli insegnamenti. Spazio, dunque, anche ai percorsi realizzati in forma mista con lezioni sia in presenza sia a distanza e agli appuntamenti dedicati alla comunicazione da remoto.

