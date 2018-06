«Uniti dalla stessa passione» le lacrime dell'amico pilota

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVIGNANO«Sono affranto e non me la sento di parlare della morte del mio amico Riccardo. Avevamo la stessa passione». Queste le poche parole Edi Tuzler, anch'egli pilota residente a Musano di Trevignano, legato a Riccardo Avi da anni da un rapporto di profonda amicizia. Entrambi altoatesini, i due continuavano a frequentarsi, fino al tragico schianto sull'altopiano di Pinè che ha gettato nello sconforto Tuzler e tutte le persone che avevano conosciuto e voluto bene ad Avi. Riccardo Avi, originario di Terlano in Alto Adige ma residente da...