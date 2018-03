Unindustria e prevenzione: «Siamo in prima linea»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOTREVISO Far crescere la cultura della sicurezza in fabbriche e cantieri, a partire dalla «attenzione che devono prestare le persone nei luoghi di lavoro, per la incolumità propria e degli altri», afferma Unindustria. L'escalation di infortuni mortali otto in meno di tre mesi - pur avvenuta in imprese artigiane o agricole, non può lasciare indifferente nessun settore dell'economia trevigiana nello sforzo di prevenire ulteriori tragedie. «La perdita di una vita umana in ambito lavorativo è sempre una sconfitta per le aziende....