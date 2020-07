LA TESTIMONIANZA

CASTELFRANCO L'emergenza Coronavirus non è più nel suo picco peggiore, ma gli effetti collaterali sono ancora pesanti e si manifestano nella quotidianità di tutti coloro che ancora oggi devono affidarsi alle cure degli ospedali o delle strutture d'assistenza, come le case di riposo. Le visite dei familiari alle persone ricoverate restano contingentate per scongiurare il rischio di una nuova diffusione del Covid-19 e se da fuori può sembrare che il peggio sia passato, chi ogni giorno continua a misurarsi con il virus ha invece una percezione ben diversa.

DIFFICOLTÀ PERSISTENTI

«Si continua a morire da soli anche a luglio. Spesso i familiari vengono informati delle condizioni dell'assistito solo al telefono rivela Enrico Baldin, infermiere 35enne che lavora all'ospedale di Castelfranco, le quasi uniche limitazioni rimaste sono all'interno degli ospedali e delle case di cura. Quelle situazioni di solitudine di cui tanto si parlava a marzo, continuano a esistere per chi è ricoverato per problemi cardiocircolatori così come per chi si è rotto un femore. L'assistenza a familiari degenti, dove permessa, ha regole severissime e i tempi di visita sono molto limitati. Le chiamate in video non sempre riescono e non sempre alleviano lo sconforto. Si continua a morire da soli. Da fuori non lo si capisce, ma è così».

NORMALITÀ SOLO APPARENTE

Per Baldin l'emergenza sanitaria non è affatto finita. E per dirlo non è necessario aspettare di capire se tra l'autunno e l'inverno ci sarà un'altra ondata di contagi: «Mentre nelle discoteche si è tornati a ballare, nei luoghi della sofferenza si lamenta la solitudine. La prevenzione è cosa seria, va fatta con rigore, ma la salute è un concetto esteso, va oltre la prevenzione del contagio. Si sta male anche sentendosi abbandonati, isolati, sottoposti a schemi rigidi e protocolli severi mette in chiaro l'infermiere. A chi pensa che tutto sia finito consiglio di immaginare le corsie ospedaliere deserte perché ai visitatori non è consentito l'accesso, o gli stati d'animo di quei nonni che da mesi non vedono più i loro figli o i loro nipoti. Fuori tutto è praticamente normale, o quasi. Dentro invece il virus è molto meno presente e gli eroi non sono più eroi, sebbene non abbiano mai smesso di fare il loro lavoro. Tuttavia anche oggi negli ospedali italiani ci sono decine di migliaia di persone ricoverate e nelle case di riposo ci sono decine di migliaia di anziani».

NON NUMERI MA VOLTI

Non lo si può dimenticare. Il dramma del Coronavirus non è fatto solo dell'andamento attualizzato dei contagi, ma anche delle scorie che ha lasciato nel modo di affrontare e condividere la sofferenza in un letto di ospedale. «Nella testa della gente, oggi, il concetto pubblico di malattia pare affidato a un freddo comunicato, un quotidiano bollettino, un insieme di numeri conclude Baldin che sono nulla se raffrontati al mare di sofferenza che si continua a vivere ogni giorno e che assume i tanti, tantissimi altri nomi di persona, tanti altri nomi di patologia e di tante altre storie ma, soprattutto, in questo momento storico, di tanta, troppa solitudine. Non se ne parla, ma questo è quel che si continua a vivere. E noi che continuiamo a fare questo lavoro, sempre nello stesso posto, lo sappiamo e ne siamo testimoni quotidiani».

M.F.

