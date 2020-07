(g.pav.) Piccola tregua dopo giorni di continue positività riscontrate in provincia. Il bollettino quotidiano dell'Usl ieri non ha registrato nuovi casi di contagio e, per il decimo giorno consecutivo, nessuna nuova vittima. Rimangono dunque 94 i trevigiani che stanno ancora lottando contro il Covid-19 sui 2.749 colpiti finora dall'inizio della pandemia. Sono tutti legati a focolai noti, segno che il virus circola ancora, ma già circoscritti. Il più grave al momento è quello che riguarda la casa di riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Nella struttura si contano 12 positività: nove ospiti e tre operatori. L'ultimo è stato scoperto venerdì: si tratta di un 80enne costretto già a vivere con altre patologie che è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni di salute al momento sono stabili. Alla luce del nuovo caso, sono state sottoposte a tampone altre 27 persone del Bon Bozzolla, tra ospiti e operatori del nucleo interessato. E tutti i test hanno dato esito negativo. Nella struttura, il 16 luglio scorso, si è registrato anche l'ultimo decesso per colpa del Covid-19 nella Marca, che ha fatto salire il numero complessivo di vittime a 329: si tratta di Lino Tonet, 96 anni, che prima del ricovero avvenuto il giorno prima del decesso era stato l'unico tra gli ospiti della casa di riposo di Farra di Soligo ad aver sviluppato i sintomi della malattia.

