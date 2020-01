«Una sfida e un sogno che si avvera»

Il sogno di Fabio Carboni e Gabriele Ruiu, di aprire un salone di parrucchiere tutto loro, dopo oltre un decennio di esperienza nel settore, è diventato realtà. Da poco più di un mese, grazie al bando del Comune per le nuove attività, i due ragazzi sardi di nascita ma trevigiani d'adozione, Fabio 33 anni e Gabriele 27 anni, hanno aperto nel cuore del quartiere Latino il salone Gabri parrucchieri. «All'età di 15 anni ho iniziato a frequentare la scuola di formazione professionale per parrucchieri a Sassari, la mia città natale», racconta Gabriele. «A 18 anni ho deciso di trasferirmi qui, a Treviso, per avere più opportunità lavorative e crescere professionalmente. Dopo aver lavorato per dieci anni nei migliori saloni di Treviso e aver fatto diverse esperienze con i professionisti del settore, volevo provare a portare avanti un progetto tutto mio dedicato alla cura e alla bellezza del capello». Il desiderio di Gabriele ha trovato nell'amico Fabio, un socio. Insieme, il 10 dicembre scorso, hanno aperto il loro spazio, trasformando un locale sfitto della romantica galleria Latina, in un salone di bellezza per uomo e donna accogliente e dal design elegante e raffinato. (I. L.)

