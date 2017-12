«Una scena terribile, si è spento davanti ai miei occhi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TESTIMONITREVISO «Mi sono avvicinato a quell'uomo, respirava. Volevo aiutarlo ma non sapevo cosa fare, abbiamo chiamato i soccorsi ma pochi secondi dopo non c'era più, se n'era andato». A parlare è il ragazzo di circa vent'anni che per primo si è precipitato verso il 65enne deceduto ieri pomeriggio in Strada Ovest dopo il violento schianto contro un'auto che gli ha tagliato la strada. «Ho sentito un colpo fortissimo, ero al bar, e ho visto il bauletto dello scooter volare verso l'ingresso: è stata una scena straziante, sopratutto...