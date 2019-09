Una rotatoria davanti alla stazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO La rivoluzione è dietro l'angolo e riguarderà viabilità, urbanistica e, più in generale, l'aspetto di uno dei quadranti più importanti della città: quello che comprende via Roma, cavalcavia della Stazione, l'ex hotel Cuor e tutta l'area retrostante fino ad arrivare alla cittadella della Salute. Una serie di progetti, tra Ca' Sugana e villa Carisi, stanno maturando contemporaneamente e alcune riunioni svoltesi negli ultimi giorni a Ca' Sugana sono servite per capire dove intervenire.LA VIABILITÀIl capitolo più...