«Una pallina anche per il mio Fido» Spopolano le coppette per i cani

IL BOOM TREVISO Una pallina per Fido. Alla carota o allo yogurt, per gratificare gli amici a quattro zampe, a passeggio con gli umani. Solo da Dassiè in Calmaggiore e a Sant'Agostino: il gelato buono che fa bene anche agli animali d'affezione è senza latte e senza zucchero. L'idea? 5 anni fa a Manuela, cugina a socia di Stefano Dassiè. «Ho un cane a cui voglio un mondo di bene. Si chiama Nena, che poi è il mio soprannome. Abbiamo pensato di portare anche in città il gelato per gli animali di compagnia. Non perchè sia un business, ma per...