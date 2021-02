Una celebrazione eucaristica a un anno dall'inizio della pandemia. E' quella che presiederà il vescovo Michele Tomasi, questa sera, alle ore 18, nella cattedrale di Treviso.

Una messa per ricordare le vittime del Covid e tutti coloro che sono morti in questo tempo lontani dalle persone care, e per ringraziare il Signore per quanti si sono prodigati, e ancora sono impegnati, nella cura dei malati e nella gestione dell'emergenza. Alla celebrazione prenderanno parte il sindaco di Treviso, Mario Conte, e il prefetto, Maria Rosaria Laganà. La celebrazione della messa vuole essere un momento di ricordo importante, potente. Un simbolo di questo periodo così travagliato. L'iniziativa è nata da un confronto tra il sindaco Conte e il Vescovo Tomasi. Entrambi si sono trovati d'accordo sulla necessità di organizzare un momento in cui tirare le somme, fermarsi e guardare a quanto accaduto. La messa vuole essere un po' tutto questo, oltre che un momento speciale per ricordare le oltre mille vittime fatte dal Covid a Treviso. C'è molta attesa per quello che il Vescovo dirà. In questi giorni non sono mancati i suoi appelli alla solidarietà, all'aiuto reciproco, alla necessità di allargare le braccia dell'accoglienza per dare conforto a chi, in questi mesi di pandemia, sta pagando prezzi altissimi. La messa arriva a un anno dalla proclamazione del primo lockdown, l'inizio di un periodo buio da superare.

