Una manager per gestire Uls e Iov

SANITA'

CASTELFRANCO Una manager per far convivere e collaborare nel migliore dei modi le unità dell'Usl della Marca e quelle dell'Istituto oncologico veneto all'interno dell'ospedale di Castelfranco. L'azienda sanitaria trevigiana ha affidato l'incarico ad Alessandra Cappelletto, 48enne, già direttore sanitario dell'Oras di Motta. Tocca a lei gestire i processi di integrazione tra l'ospedale e lo Iov.

L'OBIETTIVO

La sfida più grande riguarda la condivisione delle sale operatorie. Dopo i primi otto reparti, nel 2020 ci sarà il passaggio di consegne dall'Usl allo Iov anche per le unità di Chirurgia maxillofacciale e Radiologia. Di seguito, l'istituto aprirà a Castelfranco i propri settori specifici in campo oncologico. In tutto ciò, però, devono sempre essere garantiti gli interventi di routine per i pazienti accolti nei venti posti letto della Chirurgia generale e nei cinque della Chirurgia vascolare, entrambe gestite dall'Usl. «Abbiamo un tavolo che si riunisce ogni settimana per organizzare le sedute nelle sale operatorie spiega Cappelletto ad oggi l'attività chirurgica dell'Usl non è calata. Certo, con l'arrivo dei nuovi reparti prettamente oncologici si prevede un aumento dell'attività chirurgica dello Iov. La maggior parte delle sedute saranno assegnate all'istituto, anche perché per i problemi di natura oncologica devono essere rispettati tempi stringenti. Ma assicuriamo già da ora che manterremo un buon equilibrio tra le parti». Al momento non ci sono nodi inestricabili. Tanto che i posti del settore chirurgico dell'Usl non sono ancora stati ridotti. Sono previsti cinque letti per la Chirurgia vascolare e cinque per l'Angiologia. «Attualmente ne abbiamo di fatto il doppio rivela la dottoressa a livello logistico non ci sono difficoltà».

LE PROSPETTIVE

Alle fine del 2020, come specificato dalla Regione, si valuterà se mantenere il settore chirurgico dell'Usl in questi termini o se portare tutto a Montebelluna. Era già nei programmi. Poi, anche a fronte delle proteste, è stata scelta la via di mezzo. Intanto per un anno. Di certo, invece, l'Ortopedia e la traumatologia saranno concentrate a Montebelluna. «Il pronto soccorso di Castelfranco, però, accoglie sempre tutte le persone, anche quelle con problemi ortopedici specifica Cappelletto e continueremo a fare interventi di week e day surgery». Entro la fine del prossimo anno, inoltre, a Castelfranco sarà pronto il nuovo ospedale di comunità con 30 posti letto. Verrà aperto al decimo piano. I lavori sono iniziati a metà ottobre. Quando sarà operativo, verrà chiusa la Lungodegenza. Mentre l'allestimento del nuovo hospice con sei letti spetta allo Iov. L'attività, comunque, si intersecherà con quella delle Cure palliative dell'Usl. In questo periodo, complice l'epidemia dell'influenza, le unità di Medicina stanno lavorando a pieno regime. Il reparto di Castelfranco è cresciuto passando da 70 a 80 posti letto. In caso di necessità possono essere gestiti ricoveri aggiuntivi con i cosiddetti appoggi, cioè distribuendo i pazienti tra la Neurologia e l'area chirurgica. Ma solo quando non sono proprio possibili altre soluzioni. «I servizi saranno sempre a disposizione di tutti i cittadini: non ci si accorgerà nemmeno della differenza tra Usl e Iov tira le fila Cappelletto anzi, in questo periodo lo Iov ci sta dando una mano per ridurre le liste d'attesa. La collaborazione non può che dare buoni frutti».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA