IL NODO

TREVISO Meno del 50% delle famiglie trevigiane ha rinnovato l'abbonamento ai mezzi scolastici pubblici. Un dato che sballa ulteriormente la complicata partita dei trasporti in vista del 14 settembre. La Provincia di Treviso ha contattato tutti i trasporti turistici della provincia per un parco mezzi aggiuntivo. Ma servirà davvero? Al di là delle linee guida, oltre l'indicazione di che fetta di studenti farà lezione a distanza, oltre le tabelle degli orari, resta un aspetto che merita di essere considerato.

IL SEGNALE

Meno della metà delle famiglie trevigiane ha rinnovato l'abbonamento scolastico a Mom. Un dato, emerso dal summit tenuto questa mattina tra il presidente Colladon e il direttore generale Carlo Rapicavoli, che complica ulteriormente un quadro di per sè difficile. «I mancati rinnovo sono un segnale di preoccupazione evidente, visto che lo scorso anno alla fine di agosto era stato riconfermato il 100% degli abbonamenti». Poter effettuare dunque un calcolo di quale sia l'effettiva necessità di mezzi pubblici oggi è impossibile. E per diversi fattori. «Anzitutto - cerca di allineare i temi Rapicavoli - attendiamo le benedette linee guida del Ministro sulla capienza possibile ( il 100% come auspica Mom? Il 50% come chiede qualcuno? La mediazione dell'80%?) e, insieme, di sapere dalle scuole quanti studenti faranno lezione a distanza».

TANTE VARIABILI

Capienza e numero totali di studenti in presenza sono la variabile fondamentale. Alla quale però si aggiunge anche la paura: le famiglie non i fidano a far salire i propri figli sui mezzi pubblici. E quel 50% di abbonamenti in meno pesa nel computo totale dei mezzi e delle forze da mettere a disposizione. «Quando si è profilata la necessità di capire di che flotta disporre abbiamo contattato le società di autobus da turismo. Per un'esigenza nostra ma anche per poter dare un eventuale supporto ad aziende che oggi hanno dipendenti in cassa integrazione e sono sostanzialmente ferme. La disponibilità è massima». I costi aggiuntivi all'operazione sono stati calcolati da Mom e Provincia in una cifra prossima al milione di euro. «Come Provincia abbiamo fatto richiesta in Regione per un monte di chilometri aggiuntivi per trasporto pubblico, ma ci è stato chiaramente risposto che la Regione potrà rispondere in base ai finanziamenti aggiuntivi che perverranno dal Ministero». È però evidente che una cifra così importante dovrà essere coperta da più attori. «Per noi la priorità è far partire il servizio: per questo da luglio stiamo premendo col Ministero per avere linee guida chiare. In ogni caso ognuno farà quel che può: la Provincia cercherà, alla malparata, di sforbiciare lo sforbiciabile fino a trovare un 10 - 20% di copertura alla cifra aggiuntiva prospettata da Mom».

Elena Filini

