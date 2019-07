UNA CASA PER IL VINO TREVISO Le decisioni ufficiali saranno prese dal sindaco.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNA CASA PER IL VINOTREVISO Le decisioni ufficiali saranno prese dal sindaco. Ma gli assessorati competenti si sono già mossi per studiare tecnicamente una soluzione da sottoporre a Mario Conte in tempi rapidi per far passare il Museo del Prosecco da ipotesi a fatto concreto. La villa infatti potrebbe diventare vetrina non solo di un museo dedicato, ma di un percorso più ampio sul vino veneto, con itinerari, sale di degustazione e un piccolo centro congressi per eventi internazionali. «Quella portata al tavolo di maggioranza non è certo...