Una banda di professionisti telecamere passate al setaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINITREVISO Una banda di professionisti, preparati e disposti a tutto. Partono da questo assunto le indagini della squadra mobile sull'assalto allo sportello bancomat dell'Allianz Bank di venerdì' notte. L'esplosione ha fatto volare diversi detriti dal lato opposto di Strada Ovest, svegliando i residenti del condominio di fronte. Ma l'azione dei malviventi è stata così rapida che nessuno dei condomini, usciti dal balcone, è riuscito ad uscire in tempo per vederli. Lo hanno fatto però gli occhi elettronici presenti in zona, che...