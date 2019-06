Un toccasana per il turismo: «Opportunità da sfruttare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE IMPRESETREVISO Che l'aumento sia a due cifre o più, si vedrà. Di certo, il riconoscimento delle Colline del Prosecco come Patrimonio dell'umanità non potrà che portare un beneficio al turismo della Marca e a tutto l'indotto collegato. Non a caso i rappresentanti delle categorie economiche trevigiane non possono che accogliere con favore il via libera della commissione tecnica Icomos al dossier del paesaggio vitivinicolo tra Conegliano e Valdobbiadene, passo cruciale sulla via dell'inserimento definitivo, in occasione della riunione...