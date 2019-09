Un tesoretto di ticket non pagati ogni anno l'Usl perde 30mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀTREVISO Manca all'appello quasi mezzo milione di euro. A tanto ammonta il tesoretto, mai incassato, dei ticket non pagati per prestazioni di pronto soccorso, dichiarazione di esenzioni fasulle e mancata disdetta delle visite specialistiche almeno tre giorni prima dell'appuntamento. L'Usl della Marca riesce a recuperare buona parte della somma attraverso le segnalazioni preliminari. Restano in ballo circa 80mila euro all'anno per i quali si passa ai solleciti formali. E alla fine, a conti fatti, ogni dodici mesi vengono definitivamente...