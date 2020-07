IL DIBATTITO

TREVISO «Serve un tavolo permanente sulla cultura. Ma aperto a tutti gli operatori culturali presenti in città. Non solo a chi dà ragione all'amministrazione o a chi ha un rapporto privilegiato con l'assessore. Il pluralismo è un valore. Soprattutto in questo campo. Chi fa cultura, compresa quella diffusa in modo capillare, deve essere messo nelle condizioni di poter far sentire la propria voce». A parlare è Giovanni Tonella, segretario cittadino del Pd ed ex capogruppo a palazzo dei Trecento.

L'assessore Lavinia Colonna Preti non ha chiuso le porte. Davanti alla richiesta arrivata dagli Alcuni, ha sottolineato che ci sono già dei tavoli tematici. Per il centrosinistra, però, non basta. «Ci sono operatori che non vengono invitati. Se ci sono i tavoli, evidentemente c'è anche la scelta precisa di coinvolgere alcuni e non altri scandisce Tonella tavoli riguardanti la cultura, inoltre, non possono essere una tantum: attraverso la cultura passa il rilancio della città, il turismo, il rapporto con le scuole e anche il conseguente aumento di fruitori di beni culturali, capaci di migliorare la qualità della vita».

A proposito di scuola, nel consiglio comunale di ieri è arrivata la puntura di Gian Mario Bozzo rispetto ai 75mila euro previsti per il noleggio e l'installazione delle luci per il prossimo Natale. «Non abbiamo ancora visto ipotesi di stanziamento di risorse per il potenziamento delle scuole di competenza comunale mette in chiaro il consigliere della lista Manildo mentre vediamo questa cifra importante pari a 75.649 euro. Siamo proprio sicuri che in questo tempo abbia senso guardare a questi aspetti e trascurarne altri»? La replica è stata affidata all'assessore Alessandro Manera. «Per quanto riguarda le luci di Natale mi sembra corretto da parte dell'amministrazione fare un investimento che ha tante finalità, anche a livello turistico dice ma non è che facendo una variazione per le luci di Natale non ci stiamo preparando per le scuole». «Abbiamo convocato i presidi per fare un piano di monitoraggio del sistema scolastico dal punto di vista tecnologico, in modo da capire qual è lo stato dei collegamenti degli istituti, con la fibra o senza fibra conclude Manera perché uno scellerato governo ha pensato bene, in ambito Covid, di dare finanziamenti a pioggia alle scuole senza dare una qualsiasi indicazione dal punto di vista tecnologico». (m.fav)

