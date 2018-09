Un super residence a misura di anziano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO Compiuto il primo passo verso il nuovo quartiere a misura di anziano progettato dall'Israa tra l'Umberto I di borgo Mazzini, piazzale Burchiellati, via Manzoni e via Sant'Agostino. Ieri è stato inaugurato il nuovo pensionato Tito Garzoni. Nel palazzo di via Manzoni sono stati ricavati 11 appartamenti per anziani autosufficienti. Le richieste non mancano. L'Israa ha ricevuto addirittura 130 domande. Due appartamenti sono già occupati da lunedì. Gli altri verranno riempiti a breve. In tutto ci saranno otto singoli e tre...