Un premio letterario ponte tra gli alpini di Arcade e Milano

LE PENNE NERETREVISO Di successo in successo, per così dire, procede la sezione Ana di Treviso. Non diversamente si può arguire, constatare, dall'Adunata del Piave 2017 a quella conclusasi pochi giorni fa a Trento, con la presenza massiccia delle Penne Nere trevigiane, in sfilata come si deve, cioè a passo di marcia, sulle note del Trentatrè-Valore alpin delle fanfare. Al termine della sfilata c'è stato, come da copione il passaggio della stecca da Trento a Milano.IL PROSSIMO ANNONel 2019, centenario della costituzione dell'Ana nel...