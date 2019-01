«Un polo radiologico per tutta la Marca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO Un polo radiologico centrale con un pool di specialisti pronti a leggere le immagini delle Tac e delle risonanze magnetiche effettuate in tutti gli ospedali della Marca, collegati attraverso la telemedicina, e a scrivere in tempo reale i relativi referti. È quello che verrà aperto all'interno del Ca' Foncello. L'Usl sta definendo i dettagli del progetto. In questo modo, si spera, si andrà a rendere meno pesante la mancanza di 17 radiologi nelle strutture sanitarie pubbliche della provincia. Quello della radiologia è il...