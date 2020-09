IL PROGETTO

TREVISO Una casa dello sport in Dogana? Si rincorrono voci sull'ipotesi di un palazzetto nuovo di zecca in un'area di facile accesso della città. Un sogno della Giunta Conte che potrebbe anche concretizzarsi entro questo mandato. Sul punto però bocche cucite a Ca' Sugana, anche se il sindaco aveva anticipato nei mesi scorsi la volontà di fare un lavoro di ristrutturazione leggero sul Coni proprio per concentrarsi su un intervento molto più impegnativo altrove. E tra le zone individuate ci sarebbe proprio l'area della Treviso Servizi, ossia la Dogana. Sogno o prospettiva? Senza dubbio una riflessione sui luoghi dello sport si pone alla luce delle nuove normative Covid. Tanto più dopo il tramonto pare definitivo del progetto di un'area sportiva polifunzionale a Monigo immaginato dall'ex assessore Ofelio Michielan. Intanto però marcia a pieno regime il cronoprogramma dei lavori nelle palestre della città. L'obiettivo dichiarato è di chiudere il grosso degli interventi entro dicembre 2020, per ridare fiato alle scuole e alle 81 associazioni trevigiane che hanno fatto richiesta di uno spazio pubblico al Comune. Due delle quali, scherma e judo, forse le più problematiche, allocate in un maxicapannone in strada Ovest.

CONI E ACQUETTE

Casa di molte associazioni trevigiane, dal 4 maggio al Coni sono iniziati i lavori di ristrutturazione leggera. Un budget di 593mila euro (con un ribasso d'asta di 92 mila) per interventi alla copertura e al piano terra. Nel dettaglio verrà rimosso il controsoffitto e si provvederà all'isolamento acustico ed energetico, ci sarà un consolidamento statico, sarà demolita una piccola porzione di tribuna perchè l'accesso al campo da gioco sia a norma. Verranno rifatti spogliatoi, servizi igienici e locali di infermeria. Ci sarà un nuovo controsoffitto sopra il campo da gioco, nuove uscite di sicurezza e l'impianto antincendio. «Dovremmo ultimare l'intervento entro fine anno -commenta l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese- però abbiamo trovato delle criticità impreviste. Nel sottofondo della pavimentazione abbiamo avviato una verifica delle strutture». Potrebbe volerci più tempo, in sintesi. La struttura contiene 3 differenti palestre, due delle quali oggi funzionanti. »La palestra Pascale è attualmente funzionante, e anche la palestra del pattinaggio» precisa Zampese. I lavori sono in corso nella terza palestra: i fondi, circa 1,5 milioni di euro, sono parte del piano periferie che vede la progressiva riqualificazione dell'area Selvana-Santa Maria del Rovere. Ma anche qui si potrebbero avere delle sorprese. Gli uffici assicurano che la fine dei lavori, prevista per dicembre 2020, sarà rispettata.

SCUOLE SERENA E PISCINE

La situazione è in divenire, ma i lavori sono a buon punto. Il Comune si è impegnato a riconsegnare parterre e spogliatoi per l'inizio della scuola. «Ci saranno dei piccoli lavori da ultimare, di cui abbiamo già avvisato le insegnanti e la preside. Ma, sostanzialmente, la palestra sarà attiva» informa sempre l'assessore. Lavori in dirittura d'arrivo anche per l'impianto di viale Europa. «La palestra e gli spogliatoi delle piscine comunali saranno agibili da settembre -informano dal Comune- questo ci consentirà un po' di respiro». Una corsa enorme e un investimento d'urgenza grazie ai fondi arrivati per l'emergenza virus. Ma alla fine la partita sembra chiusa. Siamo nel complesso soddisfatti. Aggiungo che anche sull'edilizia scolastica adeguata alle nuove normative siamo a posto col cronoprogramma. Mancheranno alcune porte e forse un gazebo esterno, di cui abbiamo già avvertito i presidi, ma per il 14 settembre riusciremo a consegnare gli stabili esattamente come richiesto».

Elena Filini

