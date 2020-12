IL REPORTAGE

CORDIGNANO «Abbiamo almeno duecento famiglie con danni ingenti. Lo Stato deve aiutarci, e deve farlo ora». La pioggia insiste e il vento di scirocco è ancora forte a due giorni dall'esondazione del Meschio che tra sabato e domenica, alle 4 del mattino, ha invaso strade, scantinati e abitazioni col suo letto di fango, acqua e melma. Seminando distruzione con danni ancora difficili da quantificare. In piazza ci sono ancora le paratie issate lì dove il fiume ha divelto gli argini. «L'acqua si è ritirata solo dopo alcune ore - spiega il sindaco Alessandro Biz, anche ieri in sopralluogo nelle zone più colpite del suo comune dopo la prima nottata passata completamente in bianco -. Serve un aiuto da Roma, abbiamo centinaia di famiglie con danni importanti».

I DANNI

Il Meschio ha allargato il suo letto in scantinati e garage, senza risparmiare attività commerciali e taverne, trascinando nei locali melma e detriti, rovinando automobili, mobili, magazzini e per alcuni distruggendo i ricordi di una vita. In via Isonzo ci sono dei condomini che ospitano 40 famiglie. I residenti sembrano far parte di un girone infernale dove si spala fango e si spostano ammassi di fango che nascondono al loro interno intere autovetture. Si accatasta quanto possibile all'esterno, nei parcheggi, dove oggi passeranno i camion della Savno per raccogliere tutto. Sabrina Bertazzo è la titolare di un negozio di ottica: «Ho perso tutto - racconta -, al piano terra l'acqua è arrivata a due metri e venti. Sono arrabbiata ma anche commossa dalla solidarietà con cui in tanti mi stanno aiutando. Questo mi darà la forza di ripartire. Sta lavorando nel fango anche la giovane Giulia Bolzan, neolaureata, che con i vicini di casa della palazzina cerca di salvare il salvabile scavando attorno alle 20 autovetture che probabilmente non potranno mai più tornare sulla strada.«Ci devono risarcire, altrimenti come facciamo»?

IN GINOCCHIO

All'antica trattoria Coan, aperta nel 1836, si lavora senza sosta dalle 4 di sabato. C'è la mamma Santina, classe 1940, i figli Maria e Vittorio Giust assieme al marito di Maria, Maurizio De Nardi. Alcuni amici li stanno aiutando a rimettere tutto in ordine ma ci vorrà del tempo per essere di nuovo in linea come si usa dire nel gergo di chi lavora in cucina. «Abbiamo attraversato dei mesi molto difficili - racconta esausta Maria -. Prima la chiusura impostaci dal Dpcm, poi mio marito ha contratto il Covid nella prima ondata. Ha dovuto farsi due settimane a casa con la febbre a 40. Dopo di lui io. Mi hanno trovato una polmonite bilaterale. Ho fatto un giorno con il respiratore ma poi sono guarita. Ancora la chiusura recente e adesso il Meschio esondato. Devo solo ringraziare i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco, gli amici clienti che si sono precipitati subito a darci una mano. I danni sono ingentissimi. Abbiamo perduto tre auto oltre ai danni nel magazzino e le suppellettili, i mobili e tutto il resto. Però non ci arrendiamo. Siamo sfiniti da quest'anno anomalo e speriamo che qualcuno si renda conto di quello che abbiamo sopportato noi come tutte le attività. Non ci voleva anche questo».

LA BUONA NOTIZIA

La famiglia si siede al tavolo per un pasto veloce: «L'unica nota positiva in tutto questo - continua Maria, 53 anni, che ha raccolto il testimone del papà nella gestione del locale nel 1988 - è che lo staff di Arrigo Cipriani ci ha contattati per inserirci in un nuovo libro che uscirà a fine dicembre raccontando le vecchie trattorie storiche del territorio. Si intitolerà Non siamo quelli delle stelle». Mamma Santina interviene con un'energia che nasconde molto bene i suoi ottant'anni. «Per decenni abbiamo preparato e prepariamo i piatti tradizionali del Veneto come il coniglio in tecia, la sopa coada, pasta e fagioli e le trippe. Non manca mai il radicchio con le frizze. Ho imparato da una nonnina di Caneva quando avevo 12 anni e ho insegnato tutto ai miei due figli che portano avanti con orgoglio la nostra tradizione. Non ci fermiamo, neanche di fronte a tutto questo».

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA