(g.r) Tra dieci giorni sarà conclusa la fase di negativizzazione dal Covid19 di tutte le persone residenti nella casa di riposo Tomitano Boccassin di Motta. Mentre all'orizzonte si prospetta l'apertura di un'area di accoglienza per pazienti Covid in fase di guarigione. Lo ha spiegato il presidente dell'ente Renzo Cester. «A oggi rimangono positivi ancora sei nostri ospiti, tutti asintomatici. Per il 25 gennaio prevista la loro completa negativizzazione». A fronte di un primo riconoscimento di trenta posti di ospedale di comunità da parte della Regione nell'agosto 2020 e vista la situazione della pandemia, l'Usl ha chiesto all'ente mottense di poter intanto accogliere urgentemente pazienti Covid in via di guarigione o paucisintomatici, ossia in cui l'infezione è evidente ma i sintomi non sono tali da richiedere il ricovero ospedaliero. Spiega Cester: «Abbiamo la possibilità di far fronte alla richiesta con del personale dedicato in un nucleo completamente isolato, ossia l'area Toresin. Verificata la negativizzazione di oltre il 70% di ospiti e personale con il contestuale avvio della campagna vaccinale, il CdA ha deciso di dare il via libera al progetto. Provvederemo ad avviare, fin da subito, l'iter procedurale e amministrativo necessario». A seguire ci sarà il riconoscimento di Ospedale di Comunità. Ossia una struttura intermedia tra l'assistenza domiciliare, i Centri Servizio e l'ospedale.

