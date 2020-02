CASTELFRANCO

I politici del futuro pronti a partire dalle basi con un'officina di idee e strumenti su come amministrare la città. Al via il 6 marzo nella casa delle discepole del Vangelo la seconda edizione della scuola socio politica organizzata dall'associazione Un'altra idea di mondo e da Veneto laboratorio civico. Ad introdurre il nuovo anno accademico sono stati gli organizzatori, ex studenti, assieme a Laura Puppato, presidente nazionale di Un'altra idea di mondo e Alfio Piotto di Veneto Laboratorio Civico. «L'obiettivo del progetto è di dare ai giovani gli strumenti per imparare a partecipare alla vita politica -ha detto la Puppato- In realtà, e lo dico con una certa soddisfazione perché è un risultato entusiasmante, l'obiettivo è stato in parte raggiunto perché sono stati proprio i partecipanti alla scorsa edizione ad aver suggerito e scelto il tema di questa edizione e alcuni di loro stanno collaborando attivamente all'organizzazione».

MACCHINA AMMINISTRATIVA

Il tema ruoterà attorno alla richiesta dei giovani di comprendere al meglio come funziona l'amministrazione di un Comune e attraverso quali strumenti possono riuscire a trasformare le proprie idee in risultati concreti. Per cercare di dare loro un quadro completo, l'officina politica quest'anno sarà cadenzata in 6 appuntamenti in tre fine settimana tra il 6 marzo e il 4 aprile dove si susseguiranno incontri con ospiti nazionali e internazionali e tre laboratori formativi riservati ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Tra i relatori il professor Marco Valbruzzi dell'Università di Napoli e responsabili dell'area politico elettorale dell'Istituto Cattaneo, Raffaella Balestrini, segretaria comunale, Andrea Cereser, sindaco di San Donà di Piave, il professor Michele Munafò, docente de La Sapienza di Roma, la professoressa Laura Fregolent dello Iuav e presidente dell'istituto nazionale di urbanistica e Irma Visalli, assessore alla pianificazione del territorio e urbanistica, l'economista Enrico Giovannini, la sociologa Natascia Porcellato e l'onorevole Graziano Delrio, ministro della Repubblica. «Siamo molto orgogliosi di questa nuova edizione perché siamo riusciti a offrire ai giovani l'opportunità di dialogare con esperti di indiscusso spessore, dalla cui voce potranno apprendere cosa, in concreto, si può fare per tentare di cambiare il mondo anche da un piccolo comune». (lr)

