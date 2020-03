Da questa mattina è attivo un numero aziendale dedicato ai medici di famiglia, attivo dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì. Questo numero consentirà di lasciare più libero il numero 0422.323888, attivo sull'emergenza Coronavirus da fine febbraio e rivolto a tutti i cittadini. Il nuovo numero è invece riservato esclusivamente alla richieste tecniche dei medici. L'attuale strategia di somministrazione dei tamponi, a livello sia regionale sia nazionale, prevede il test per i soggetti con sintomatologia respiratoria importante. I soggetti con sintomatologia respiratoria lieve devono restare a casa per 14 giorni. La Regione Veneto sta mettendo a punto un programma per estendere l'esecuzione dei tamponi.

Di questo programma, quando attivo, saranno pienamente informati sia i medici sia l'intera cittadinanza.

Quanto alla questione dei referenti per i medici di famiglia, il Direttore Generale ha attivato, a fianco dei Dirigenti dei Distretti, che costituiscono il riferimento primo, sempre disponibile, degli MMG e dei Pediatri di libera scelta, una task force composta da alcuni medici e pediatri per facilitare le soluzioni di contenimento epidemico, a volte oggettivamente complesse.

Anche ai medici di famiglia verranno effettuati i tamponi, come deciso ieri dalla Regione, che intende avviare una campagna di controlli a tappeto. Una misura necessaria per capire quanto sia effettivamente esteso il contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA