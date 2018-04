Un negozio sfitto come sede Manildo trova il suo simbolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTROSINISTRATREVISO La scelta del luogo non è casuale: un negozio sfitto, in una delle aree del centro più delicate per l'ordine pubblico. Giovanni Manildo ha inaugurato ieri pomeriggio la sede elettorale della coalizione a suo sostegno nella campagna per la riconferma a Ca' Sugana , nei locali dell'ex ristorante-supermercato biologico Vera Terra.BUCO NERO Siamo in quella piazza Giustinian Recanati, a due passi dalla stazione ferroviaria e pochi di più da piazza dei Signori, ma anche spesso all'onore delle cronache negli ultimi anni per...