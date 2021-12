Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO In un tempo in cui i concerti sono silenziati e la musica dal vivo fatica a sostenere la solidarietà, la creatività inventa nuove strade per non far mancare linfa alla Treviso che fa del bene e che con il bene migliora la vita di tutti. Un piccolo museo a cielo aperto per sostenere la ricerca: sei cristalli realizzati su disegno originale di Mauro Piemonte (Bottega 21 di Codroipo) e resi ciascuno un'opera unica dall'estro...