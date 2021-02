IL RICORDO

TREVISO Un minuto di silenzio all'interno degli ospedali trevigiani per ricordare tutte le persone mancate a causa del coronavirus. E un nuovo olivo, con un cippo, a Casella d'Asolo per ricordare il sacrificio di chi ha combattuto contro l'epidemia dalla prima linea. Verrà celebrata così oggi nella Marca la prima Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato. La federazione degli Ordini delle professioni infermieristiche ha invitato tutti gli infermieri a osservare un minuto di silenzio negli ospedali per chi difende e ha difeso le persone dal virus.

«Un minuto di silenzio all'inizio di ogni turno di lavoro, nel rispetto delle norme anti-Covid spiegano per onorare la memoria di tutti gli operatori sanitari, non solo infermieri, e di tutti i cittadini deceduti a causa del coronavirus».

Il Comune di Asolo, riferimento del distretto più colpito dal Covid nel corso della seconda ondata, ha deciso di lasciare anche un segno concreto. Alle 10 di questa mattina nell'area verde di via dei Tartari, a Casella, verrà messo a dimora un olivo con un cippo. «La Giornata è nata per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio degli operatori sanitari nel corso della pandemia sottolineano dal municipio guidato dal sindaco Mauro Migliorini, che durante l'emergenza ha dato il proprio contributo diretto come infermiere per questo l'amministrazione ha condiviso la scelta di celebrare questa prima Giornata con un olivo e un cippo per ricordare il sacrificio degli operatori sanitari». Dalla federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche ricordano che fino ad oggi in Italia sono stati 81 gli infermieri deceduti a causa del Covid. «Anche se in realtà il numero di professionisti deceduti nel 2020 è ben maggiore: quasi 500». (m.fav)

