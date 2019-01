Un milione investito in vaccini Usl pronta per la grande influenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAMPAGNATREVISO Quasi 170mila vaccini per un investimento di poco meno di un milione di euro. Quella in corso è la campagna contro l'influenza più imponente della storia della Marca. I numeri sono da record. L'Usl provinciale ha appena dato il via libera all'acquisto di altri 25mila vaccini. Una riserva di sicurezza per scongiurare il rischio di esaurire le scorte. L'ultima tranche si somma alle 143mila dosi distribuite all'inizio di novembre, che erano già state aumentate del 20% rispetto alla quota di dodici mesi prima.I COSTI Il conto...