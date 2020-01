«Un microcosmo per le mamme»

In via Inferiore la sfida della giovane trevigiana Carlotta Cagnin si chiama Bio e Bimbo. «Ho voluto portare nel cuore di Treviso un microcosmo dedicato alle neo mamma e ai loro bambini». Ma non sarà solo un negozio dedicato alla vendita di prodotti quello di Carlotta Cagnin, 23 anni, con alle spalle un percorso di studio socio-sanitario: «Si tratta di un progetto pensato e realizzato anche per offrire servizi e assistenza professionale per il benessere della mamma e del suo bambino, cosa che fino ad ora non era presente in città», spiega Carlotta presentando il nuovo spazio a due passi da piazza San Vito. All'interno del negozio infatti oltre alla vendita di prodotti naturali, biologici ed eco-friendly verranno soddisfatte tutte le esigenze della mamma e del bambino. «Dall'allattamento ai giocattoli, passando per abbigliamento per le donne in gravidanza, neo mamme e per neonati, per dare una risposta a 360 gradi. Sono inoltre presenti servizi innovativi come pannolinoteca, fascioteca, massaggio infantile per i neonati con assistenza professionale per accompagnare la mamma durane gravidanza e seguirla anche dopo la nascita del bambino». (I.L)

