LE REAZIONI

TREVISO «Un danno incalcolabile per il nostro territorio del quale lo Stato dovrà rendere conto». Il sindaco di Treviso Mario Conte guarda al focolaio della caserma Serena, dove i tamponi conclusi ieri hanno rilevato la positività di 133 richiedenti asilo su un totale di 293 migranti (negativi i 22 operatori), contando le inevitabili ripercussioni, oltre all'allarme epidemiologico in atto, sull'immagine della Marca sul fronte turistico e sul danno d'immagine per tutta la provincia. Il colpevole? Per Conte è il Governo, che non ha chiuso il centro d'accoglienza. «Ci stavamo riprendendo, il turismo stava nuovamente vedendo la luce dopo una primavera terribile e con questa batosta ci ritroviamo a terra, dopo che il Governo non ha mai ascoltato la nostra richiesta di chiudere la Caserma - attacca il sindaco di Treviso -. Stiamo ancora aspettando che il Ministro dell'Interno Lamorgese venga a vedere con i suoi occhi la situazione dopo la nota rivolta dello scorso giugno. Sono arrabbiato perché ora ci troviamo a fronteggiare una nuova emergenza. E la colpa non è dei nostri cittadini». Anche il senatore leghista Massimo Candura è sulla stessa linea: «Il Governo non pensi di scaricare sui sindaci delle città di Casier e Treviso i profondi limiti e le inefficienze che la loro azione ha manifestato. Anziché lanciarsi in un'accoglienza senza regole e norme, serve il rispetto dei cittadini italiani delle loro difficoltà e delle loro prerogative: questo governo smetta di fare male al Paese».

LO SFOGO

Conte sottolinea il gran lavoro del personale sanitario dell'Usl e delle forze dell'ordine, ma rimarca: «Abbiamo chiesto sacrifici ai cittadini per rispettare le regole, imposto norme stringenti a locali, ristoranti, attività produttive e, da ormai 50 giorni, la città era Covid free. Ora facciamo un balzo indietro a causa di una struttura che volevamo chiusa, in cui troppe persone, evidentemente, non rispettano le regole minime, altrimenti non si spiegherebbero tanti contagi. A questo punto, vogliamo che lo Stato si assuma le sue responsabilità, perchè la città sta subendo un grave danno». «Non possiamo più accettare una gestione così sconsiderata delle politiche migratorie da parte del governo. Dobbiamo subito intervenire per bloccare i barconi e ridurre il numero degli hub. Ne va della salute di tutti i cittadini» aggiunge Riccardo Barbisan, consigliere regionale del gruppo Liga Veneta per Salvini premier.

LA REPLICA

La risposta del Partito Democratico non si è fatta attendere. «Era risaputo che mantenere così tante persone sotto lo stesso tetto non faceva che innalzare il rischio di una nuova emergenza sottolinea Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd -. La concentrazione dei migranti all'ex caserma Serena dipende proprio dalle decisioni di Salvini quando era ministro dell'Interno, che coi suoi decreti ha di fatto cancellato il sistema dell'accoglienza diffusa, evitando di chiuderla ed anzi potenziandola facendoci finire migranti in uscita dagli Sprar». L'affondo arriva quindi dal consigliere comunale Pd Stefano Pelloni. «Sono incommentabili le parole del sindaco Conte: usa toni da campagna elettorale al momento di gestire un'emergenza - attacca Pelloni- . La risposta a questo tipo di problema è ancora una volta l'accoglienza diffusa, con numeri molto minori e distribuiti maggiormente nel territorio. Purtroppo i decreti sicurezza di Salvini hanno cancellato l'accoglienza diffusa, favorendo quella nelle caserme come la Serena. L'accoglienza nei grandi centri, come le caserme, era, prima, un problema dal punto di vista dell'integrazione degli ospiti, ora lo è diventato anche dal punto di vista sanitario». Anche la Cgil punta il dito contro i tagli ai fondi per l'accoglienza diffusa. Il segretario generale Mauro Visentin, in particolare, sottolinea che «con i tagli dei fondi per l'accoglienza diffusa e per i servizi di integrazione dei migranti erogati dalle cooperative del territorio, sono stati creati dei ghetti e nei ghetti il rischio di epidemia aumenta esponenzialmente. Ora, alle porte del capoluogo della Marca, abbiamo a che fare con un'emergenza grave e drammatica che non può essere gestita a suon di slogan da campagna elettorale ma con grande senso di responsabilità dai soggetti coinvolti e dalle Istituzioni. Non sono arrivati da Paesi lontani con il virus ma l'hanno contratto qui, a Treviso, nel nostro territorio».

