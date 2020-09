Gruppo di Quartiere S.Antonino Vive, Salvaguardia Ambiente Treviso e Casier Onlus, Fiab Treviso, Legambiente Treviso, Friday for Future, Piazza dei Cambiamenti Climatici hanno ufficialmente chiesto alla Giunta «L'organizzazione di una pubblica assemblea per un indispensabile confronto democratico», sull'opportunità di realizzare il terraglio-est. In un'articolata lettera, i comitati riassumono tutti i dubbi che gravano sull'opportunità di realizzare questa opera: il consumo del suolo, il rischio di attirare ancora più traffico in un quartiere già intasato dalle auto, la concreta possibilità che l'opera si confermi in realtà inutile. Infatti le importantissime tematiche sopra evidenziate - si legge - riguardano non solo la mobilità\viabilità, ma soprattutto la complessiva qualità della vita degli abitanti del quartiere. A tale scopo si potrebbe eventualmente utilizzare la palestra della Chiesa Votiva». Le associazioni ricordano che «Recentemente è stata presentata una petizione on line Pensiamo alle generazioni future, firmata da oltre 400 persone, nella quale si esprimevano forti riserve circa l'opera e venivano formulate proposte alternative».

