«Un comitato per tutelarci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IDEATREVISO «Dobbiamo forse arrivare ad armarci? Spero di no. Nessuno vuole trasformare gli ambulatori in Far West. Però bisogna fare in modo che il rapporto medico-paziente torni a essere sereno». Gianfranco Aretini, medico di famiglia a Fiera, non usa mezzi termini. Il dottore 66enne ha lanciato l'idea di costituire un comitato di camici bianchi per tutelare i professionisti dagli attacchi e dalla maleducazione di certi pazienti, che sempre più spesso pretendono prestazioni anche via Whatsapp o arrivano mostrando i risultati delle loro...