Un positivo in più a Treviso: è questo il dato emerso ieri dal bollettino relativo ai casi di Covid fornito dalla Regione Veneto. Il totale dei casi con tampone positivo dall'inizio della pandemia è passato dunque da 2696 unità a 2697. Si tratta dell'anziano risultato positivo al Bon Bozzolla di Farra di Soligo, pervenuto da un'altra struttura della provincia. Gli altri contagiati invece verranno conteggiati nei prossimi giorni e non risultato ancora nell'aggiornamento di casi e ricoveri. ATreviso i casi attualmente positivi sono 60 mentre i decessi registrati dall'inizio della pandemia 326. I negativizzati, inoltre, sono 2301. Nel bollettino delle 17 non emergono nuovi casi di positività per cui il numero totale di trevigiani venuti a contatto con il virus e che hanno espresso un tampone positivo resta fermo a 2697 unità. «L'allerta deve essere massima. Il virus è ancora tra noi. Non possiamo assolutamente abbassare la guardia, eliminare le mascherine ed evitare di osservare il distanziamento sociale». Parole del dottor Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2. Gli fa eco il dottor Roberto Rigoli, responsabile del centro di microbiologia del Ca' Foncello: «Adesso il problema viene dal territorio. I malati ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali sono quasi azzerati così come negli altri reparti ad hoc per l'emergenza epidemiologica». Adesso resterà da vedere l'evoluzione del focolaio individuato nella casa di riposo di Farra.

