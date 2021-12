L'INIZIATIVA

TREVISO Beppe Fantin, talentuoso vignettista satirico ha presentato ieri a palazzo Rinaldi il suo calendario solidale. Lo scopo è quello di coinvolgere i trevigiani in una gara di solidarietà per i bambini del centro oncologico pediatrico del Ca' Foncello. Insieme all'artista, anche il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi, Giancarlo Gentilini, l'imprenditore Luigi Susin e l'assessore Gloria Tessarolo. Federico Caner, assessore della Regione, ha inviato una nota di apprezzamento: «Un perfetto regalo di Natale, fare qualcosa di buono per i più piccoli». A fargli eco il dg Benazzi: «Questo calendario va ad aggiungersi alle tante iniziative di solidarietà, ma la sua singolarità sta nel voler portare assieme ad un concreto contributo per i bambini che soffrono, un sorriso, di cui c'è tanto bisogno. Nel reparto cerchiamo di rendere la degenzadei bambini serena e vicina all'ambiente familiare che sono costretti a lasciare per i periodi di cura». E Giancarlo Gentilini, con la sua proverbiale energia, si è rivolto a Benazzi: «È un generale abituato a vincere. A volte però i generali hanno bisogno di uomini e di mezzi, ecco che l'iniziativa di Beppe Fantin e Luigi Susin aiuta questa battaglia per la vita». Anche Gloria Tessarolo ha messo in risalto la generosità dei trevigiani che sapranno rispondere con slancio a questo progetto. Il primo segno di solidarietà concreta è arrivato dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Dogc che ha fatto recapitare la somma di 1500 euro all'Iban :IT75O03064707100000046018 con la causale progetto calendario solidale a favore della pediatria oncologica del Cà Foncello di Treviso, Il calendario satirico con vignette di personaggi pubblici, politici e amministratori locali, sarà in vendita domani dalle 9 alle 18 in piazza Monte di Pietà a Treviso.

Pio Dal Cin

